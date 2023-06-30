Корреспондент «Звезды» показал разрушения после украинского удара по Ясиноватой

В настоящий момент известно о девяти пострадавших в результате обстрела.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» показал последствия удара украинских боевиков по дому в Ясиноватой. Его владельцы чудом выжили. На кадрах специалисты разбирают завалы.

Также украинские националисты обстреляли и центр города. В результате повреждены линии электропередачи и выбиты стекла в жилых домах. В настоящий момент известно о девяти пострадавших. Сегодня утром боевики выпустили по населенному пункту 10 ракет из РСЗО.

Ранее российское оборонное ведомство в ежедневной сводке о проведении спецоперации сообщило об отражении девяти украинских атак за сутки.