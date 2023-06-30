Оклады российских военных и силовиков вырастут на 10,5%

Также с октября повышаются должностные оклады и оклады по спецзваниям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел.

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Оклады российских военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств уже с октября текущего года вырастут на 10,5%. Об этом говорится в постановлении российского правительства, подписанного главой кабинета министров Михаилом Мишустиным.

«Правительство РФ постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза», - говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Также с октября вырастут должностные оклады и оклады по спецзваниям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел.

Между тем замминистра обороны Николай Панков вручил в госпитале Вишневского награды и жилищные документы участникам СВО. Также наши бойцы получили воинские звания и документы о прохождении дополнительного профобразования.

Ранее российское оборонное ведомство в ежедневной сводке о проведении спецоперации сообщило об отражении девяти украинских атак за сутки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.