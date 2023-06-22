Свыше 13 тысяч боевиков и 246 танков: Путин обсудил с СБ РФ потери Киева при контрнаступлении

В оборонном ведомстве отметили, что в настоящее время противник занят перегруппировкой и переукомплектованием, его боевая активность снижена.

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Президент России Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета Безопасности России. Оперативное совещание прошло по видеоконференцсвязи. Его темой стало сотрудничество с партнерами по ОДКБ и ЕврАзЭС. Но президент начал совещание с актуального и обратился к министру обороны Сергею Шойгу.

«Сергей Кужугетович, как ситуация в зоне боевых действий?», - спросил Путин.

Сергей Шойгу, отвечая, сказал, что за 16 суток активных боевых действий противник понес существенные потери и снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой и переукомплектованием. Глава МО РФ добавил, что противник собирает разрозненные части батальонов - «те силы, которые могли бы в дальнейшем вести наступление».

По словам Шойгу, противник пытается эвакуировать с поля боя подбитую технику. Президент Путин уточнил данные, поступившие по линии разных ведомств у секретаря Совбеза Николая Патрушева .

«С 4 по 21 июня уничтожили танков 246 единиц, в том числе западных - 13, боевые бронированные машины и бронеавтомобили - 595 единиц, БМП - 152 единицы, из них западных - 59, боевые бронированные машины - 443 единицы, орудия полевой артиллерии и минометы - 279 единиц, из них западных - 48, РСЗО - 42 единицы, ЗРК - 2 единицы, тактические истребители - 10 единиц, вертолеты - 4 единицы, БПЛА - 264 единицы, автомобильная техника - 424 единицы и работу в соответствии с Вашим поручением продолжаем», - доложил президенту секретарь СБ РФ Патрушев.

Путин уточнил, какова информация по уничтоженному личному составу противника. Патрушев ответил, что по этому вопросу поступает разрозненная информация, но сообщил, что его более 13 тысяч человек.

Президент Владимир Путин обратился к министру обороны: подтверждает ли министерство эти цифры.

«Да, Владимир Владимирович: мы подтверждаем. Тем более, что, в основном, эти данные - это данные, взятые по перехватам, докладам командиров украинских частей, которые докладывают о потерях санитарных и безвозвратных», - сообщил министр Шойгу.

В ответ Владимир Путин отметил, что из этой информации можно сделать вывод: «Технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв - он безграничным не является». Он добавил, что, по всей видимости, «западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца».

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