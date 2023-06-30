МО РФ показало уничтожение вражеской бронетехники экипажем «Аллигатора»
Украинская бронетехника была сожжена на Южно-Донецком направлении
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры уничтожения украинской бронетехники.
Она была замечена на Южно-Донецком направлении экипажем вертолета Ка-52 «Аллигатор».
Сообщается, что бронеобъект противника был уничтожен управляемой ракетой.
Ранее сообщалось, что арктические подразделения дали отпор противнику, который попытался форсировать Днепр.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.