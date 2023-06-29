Арктические подразделения дали отпор противнику, который попытался форсировать Днепр

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В зоне спецоперации работают арктические подразделения. Они контролируют левый берег Днепра. При обнаружении противника на огневую позицию выдвигается самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Говоря языком артиллеристов, позиция пристрелянная. Поэтому изготовка и наведение у экипажа самоходки занимает меньше минуты. Разведка с воздуха держит цель в объективе.

Первый выстрел - пристрелочный. Несколько секунд дается на корректировку, затем происходит еще один выстрел, но уже точно в цель. Маневренность машины позволяет ей очень быстро подойти на близкое расстояние к противнику, занять позицию, нанести удар и снова отступить. Объективный контроль показывает, что второй снаряд поразил цель. На скрытой позиции противника подбита очередная бронемашина украинских боевиков. Но расчет «Гвоздики» узнает об этом уже по пути к лесополосе.

Силы группировки «Днепр» сегодня обороняют левобережный район реки. В самом ее широком месте украинским силам противостоят арктические подразделения. Тренированные в суровых северных условиях мотострелки неприхотливы, быстро осваиваются на местности, действуют организованно и быстро. Громкие слова похвалы в свой адрес они уже не раз подкрепили делом.

Береговая линия от Кинбурнской косы до Голой пристани сегодня неприступна для противника. После наводнения украинские войска покинули свои укрепления на многочисленных островах, но вернуться назад так и не смогли. Сегодня эти позиции под контролем российских военных. Малыми отрядами противник все еще пытается нащупать слабое место в обороне левого берега, но здесь боевиков встречают плотным огнем.

Противник пытается высадиться на левую сторону Днепра. Группа из 15 человек передвигается на легких катерах. Нескольких коротких очередей достаточно, чтобы отвадить незваных гостей. За отступлением наблюдают с воздуха. Перемещения сил противника круглосуточно отслеживают операторы беспилотников.

«Оптические возможности беспилотников позволяют наблюдать обстановку на том берегу. Если найти какие-то скопления живой силы это проблематично, то заметить колонну противника, движущуюся технику не составляет проблем», - поясняет оператор БПЛА с позывным Пионер.

Все собранные данные от наблюдателей поступают в оперативный полевой штаб. Отсюда же ведется управление личным составом арктической бригады. Здесь же рождаются сложные комбинации взаимодействия подразделений, основными задачами которых по-прежнему остаются контрбатарейная борьба и уничтожение крупного скопления украинских войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.