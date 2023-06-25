В Воронеже потушили пожар на нефтебазе

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Экстренные службы сообщили о ликвидации пожара на нефтебазе в Левобережном районе Воронежа. Напомним, там разгерметизировался резервуар с авиационном топливом, находящийся на улице Димитрова, 147. Информацию приводит МЧС России по Воронежской области на своем официальном сайте.

«Пожар ликвидирован в 00:40. Всего к ликвидации пожара были привлечены 97 человек и 31 единица техники», - сообщило агентство.

Пострадавших нет. Резервуар объемом 5000 кубических метров с керосином загорелся на площади 800 квадратных метров.

Днем 24 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев говорил, что на регион не повлияет выход нефтебазы из строя и не вызовет дефицит топлива в области. Также он отмечал, что к работе привлечены более 100 пожарных и 30 единиц техники.