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В Воронеже потушили пожар на нефтебазе

Дарина Криц
02:34 25.06.2023
Пожар произошел на площади 800 квадратных метров. Загорелся резервуар с керосином объемом 5000 кубометров.
В Воронеже потушили пожар на нефтебазе
© Фото: 36.mchs.gov.ru
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Экстренные службы сообщили о ликвидации пожара на нефтебазе в Левобережном районе Воронежа. Напомним, там разгерметизировался резервуар с авиационном топливом, находящийся на улице Димитрова, 147. Информацию приводит МЧС России по Воронежской области на своем официальном сайте.

«Пожар ликвидирован в 00:40. Всего к ликвидации пожара были привлечены 97 человек и 31 единица техники», - сообщило агентство.

 Пострадавших нет. Резервуар объемом 5000 кубических метров с керосином загорелся на площади 800 квадратных метров.

Днем 24 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев говорил, что на регион не повлияет выход нефтебазы из строя и не вызовет дефицит топлива в области. Также он  отмечал, что к работе привлечены более 100 пожарных и 30 единиц техники.

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