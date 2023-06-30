Опекуна умершего мальчика в Екатеринбурге доставили в суд

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В пятницу в Екатеринбурге опекуна умершего несколько месяцев назад шестилетнего мальчика доставили в Чкаловский районный суд. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда». Ожидается, что сегодня женщине изберут меру пресечения.

Ранее ей предъявили обвинение в мошенничестве и истязании. Отмечается, что опекун даже после смерти ребенка продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство.

Напомним, накануне в гаражном комплексе нашли тело мальчика, которого три дня активно искали волонтеры, спасатели и полицейские. О его пропаже опекун сообщила 26 июня.

Позже выяснилось, что ребенок умер еще этой зимой. Об этом сотрудники органов опеки не знали, так как не интересовались судьбой мальчика в приемной семье.