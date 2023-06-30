Российские «Акации» ударили по бронетехнике врага на Краснолиманском направлении

После получения координат цели от разведывательных подразделений артиллерийские расчеты нанесли удар с закрытых огневых позиций.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Удары по бронетехнике, командно-наблюдательному пункту и скоплению живой силы нанесли расчеты самоходных гаубиц «Акация» Центрального военного округа. Кадры боевой работы наших артиллеристов на Краснолиманском направлении опубликовало Минобороны России.

Орудия бойцы прячут среди деревьев и маскируют ветками. На записи показан процесс заряжания установки и стрельбы. Цель была выявлена разведчиками, задействовавшими беспилотник. Также камера БПЛА зафиксировала момент ударов и последствия попадания. Отстрелявшись, военнослужащие покидают позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

Между тем российские военнослужащие собрали целый трофейный автопарк техники из стран НАТО. Корреспондент Павел Кольцов в сюжете «Звезды» показал британские бронеавтомобили Mastiff и Husky, которые в спешке оставил противник при отступлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.