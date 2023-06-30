Врач Лапа предупредила о смертельной опасности сибирской язвы после первых струпьев

Если вовремя не начать лечение, язвы будут распространяться по всему организму, объяснила медик.

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Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе со «Звездой» рассказала о симптомах сибирской язвы, а также предупредила о смертельной опасности в случае, если зараженный человек не обращается к медикам.

«Клиника у нас очень такая резкая. Это и понос, и рвота, и температура... Если клиника именно такая хотя бы один день, надо сразу обратиться к доктору-инфекционисту... полечиться очень серьезно», - сказала она.

Как отметила медик, сибирская язва лечится, однако тяжело. Пациент принимает очень жесткие антибиотики длительными курсами.

«Стационар, изоляция... Человек не может ходить, не может встречаться с людьми, потому что он источник заражения», - добавила Лапа.

По словам врача, если своевременно не начать лечение, последствия могут быть очень серьезными. Язвы будут распространяться не только на коже, но и по всему организму.

«Смертельная история (если пациент не лечится. - Прим. ред.), особенно если хоть одна язва появилась. Поэтому при первых симптомах бежать», - заявила терапевт.

Сегодня стало известно, что в Туве мужчина попал в больницу с признаками сибирской язвы, правоохранители начали проверку. Как утверждается, 23 июня мужчина принимал участие в забое лошади на чабанской стоянке жителя села Бижиктиг-Хая. Позже, 29 июня, он обратился к врачам из-за плохого самочувствия.