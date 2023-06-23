Мантуров рассказал о передаче ВКС России новой партии истребителей Су-35С
ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, его заявление было опубликовано на сайте правительства РФ.
«Партию новых Су-35С передал Минобороны Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации. Боевые машины совершили перелет на аэродром базирования», - уточняется в сообщении.
Согласно заявлению, самолеты прошли заводские испытания, каждый из них был протестирован в воздухе в разных рабочих режимах.
Многоцелевые истребители Су-35С регулярно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции. Они наносят удары по украинским объектам и технике, уничтожают авиацию противника. Так, ранее сообщалось о вражеском самолете, сбитом экипажами Су-35С во время одного из боевых вылетов.