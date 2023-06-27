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Путин заявил, что особую роль в подавлении мятежа сыграли военнослужащие ВС РФ

Андрей Аркадьев
15:05 27.06.2023
Будет сделано все, чтобы поддержать семьи военных, погибших в результате мятежа.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Особую роль в подавлении вооруженного мятежа сыграли военнослужащие ВС РФ, заявил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля.

«За это, как Верховный главнокомандующий, хочу выразить вам свою благодарность», - сказал он.

Президент отметил, что содержание группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. По его словам, с мая 2022 по май 2023 года власти заплатили ЧВК более 86 миллиардов рублей. Путин подчеркнул, что в России всегда с большим уважением относились к бойцам «Вагнера», но также отметил роль и заслуги наших военнослужащих.

Глава государства рассказал и о потерях украинской стороны в зоне спецоперации. Как утверждает президент, начиная с 4 июня противник лишился 259 танков и 780 боевых бронированных машин.

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