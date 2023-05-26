В Туве отменили карантин, введенный из-за сибирской язвы

Лабораторные анализы не подтвердили наличие опасного заболевания у скота в районе Тувы.

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В Туве не подтвердились опасения по поводу очага сибирской язвы в одном из подсобных хозяйств региона. По этой причине введенный ранее карантин отменили в Уш-Хады, Эмиктиг села Целинное Кызылского района. Об этом сообщила пресс-служба правительства Республики Тыва.

«Ограничительные мероприятия отменены распоряжением главы Тувы в связи с получением отрицательного результата лабораторных исследований на наличие возбудителя сибирской язвы», - отмечено в публикации.

Поводом для беспокойства стала гибель годовалого бычка на пастбище чабанской стоянки 8 мая. Тувинская ветлаборатория по итогам исследования патматериала дала положительный результат на возбудителя сибирской язвы, с 17 мая в регионе ввели карантин. Контрольное исследование на Тувинской противочумной станции не подтвердило опасения, медики выдали заключение об отсутствии бактерий сибирской язвы.

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