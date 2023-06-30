TMZ: Мадонна плохо себя чувствует и не встает с постели

Как утверждается, после выписки из больницы у нее началась неконтролируемая рвота.

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Певица Мадонна, которая ранее в больнице проходила лечение от бактериологической инфекции, плохо себя чувствует и не встает с постели, передает портал TMZ, ссылаясь на источники в окружении американской исполнительницы.

Напомним, что Мадонне потребовалась госпитализация в минувшие выходные. Представитель поп-звезды утверждал, что ей пришлось провести несколько дней в отделении интенсивной терапии. В среду, 28 июня, врачи разрешили ей вернуться в свою квартиру в Нью-Йорке.

Как утверждают источники, после выписки из больницы у певицы началась неконтролируемая рвота. Мадонна настолько плохо себя чувствует, что не может вставать с постели.

По мнению людей в ее окружении, артистка не сможет начать свое международное турне, старт которого запланирован на 15 июля.