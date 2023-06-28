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Мадонна попала в реанимацию накануне международного турне

Ян Брацкий
23:54 28.06.2023
Состояние певицы улучшается, однако она все еще находится под наблюдением врачей.
Мадонна попала в реанимацию накануне международного турне
© Фото: Wiese face to face, Globallookpress
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Американская певица Мадонна оказалась в реанимации с бактериальной инфекцией. О госпитализации звезды сообщил ее менеджер Гай Осири.

«В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. Ее состояние улучшается, однако она все еще находится под наблюдением врачей. Ожидается ее полное восстановление», - написал Осири в своем аккаунте в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ).

Из-за внезапного недомогания певицы, пришлось отложить международное турне Мадонны Celebration, сетует менеджер. Приуроченный к 40-летию творческой карьеры исполнительницы тур должен был стартовать в следующем месяце. Осири пообещал поклонникам певицы держать их в курсе ее здоровья и своевременно сообщать о новых датах концертов.

Мадонна не первый раз переносит свои выступления из-за болезни. В ходе предыдущего мирового турне певица отменила восемь выступлений подряд. Причем концерт, который должен был состояться в Лиссабоне, певица отменила за 45 минут до его начала.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

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