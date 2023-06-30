Киевский режим пытался ударить по Бердянску, но сработала система ПВО
Согласно сообщению администрации Бердянска, серия взрывов прозвучала над городом в 8 утра.
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Администрация Бердянска (Запорожская область) сообщает о серии взрывов, прогремевших в 8 часов утра.
«Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу», - говорится в сообщении.
В администрации заявили, что, согласно предварительной информации оперативных служб, сработала наша система ПВО.
Ранее сообщалось, что в Бердянске силовики накрыли подпольное казино, финансировавшее ВСУ.