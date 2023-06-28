В стране и мире В Бердянске силовики накрыли подпольное казино, финансировавшее ВСУ Анна Назайкина Силовики изъяли игорные аппараты, сейчас проводится дополнительная проверка. © Видео: Правоохранительные органы Бердянска © Фото: Правоохранительные органы Бердянска Читайте нас на: В Бердянске силовики накрыли подпольное казино, прибыль от которого шла на финансировавшее украинских боевиков, сообщили в правоохранительных органах города. «Правоохранительные органы г. Бердянска выявили нелегальное место проведения азартных игр, владельцы которого связаны с финансированием Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении. Как уточнили силовики, владельцы заведения занимались незаконной деятельностью с помощью подставных лиц на территории города. «В 2022 году мы сдали это помещение. Снималось под склад. В помещение попасть не могли, но время идет, мы известили, чтобы проверили его. Вскрыли помещение и оказалось, что тут аппараты», - сказала владелица помещения Тамара Баркарь. Силовики изъяли игорные аппараты, в настоящий момент проводится дополнительная проверка. В минувший понедельник, 26 июня, сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Экспертное мнение и аналитика