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В Бердянске силовики накрыли подпольное казино, финансировавшее ВСУ

Анна Назайкина
10:38 28.06.2023
Силовики изъяли игорные аппараты, сейчас проводится дополнительная проверка.
© Видео: Правоохранительные органы Бердянска © Фото: Правоохранительные органы Бердянска
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В Бердянске силовики накрыли подпольное казино, прибыль от которого шла на финансировавшее украинских боевиков, сообщили в правоохранительных органах города.

«Правоохранительные органы г. Бердянска выявили нелегальное место проведения азартных игр, владельцы которого связаны с финансированием Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении.

Как уточнили силовики, владельцы заведения занимались незаконной деятельностью с помощью подставных лиц на территории города.

«В 2022 году мы сдали это помещение. Снималось под склад. В помещение попасть не могли, но время идет, мы известили, чтобы проверили его. Вскрыли помещение и оказалось, что тут аппараты», - сказала владелица помещения Тамара Баркарь.

Силовики изъяли игорные аппараты, в настоящий момент проводится дополнительная проверка.

В минувший понедельник, 26 июня, сотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

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