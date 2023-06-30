Эксперт Леткова считает, что предмет о защите Родины может быть похожим на НВП

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Новый школьный предмет «Основы безопасности и защита Родины», которым предполагается заменить ОБЖ, может оказаться похожим на уроки по начальной военной подготовке (НВП), проводившиеся в советское время. Такое предположение в разговоре со «Звездой» сделала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

«Нам кажется, что будет похожим. Немножко. Но, по крайней мере, по тем слухам, которые доносятся до родителей, о том, что будут не только уроки ОБЖ, но будут уроки военной подготовки. Ну каждый, соответственно, воспринимает, что будет что-то похожее на НВП в советское время, где учили самообороне, учили разбирать автомат Калашникова, пользоваться оружием, знать как себя вести в экстренных ситуациях, в случае атомной войны. В принципе нужные навыки. В наше время особенно», - говорит Ольга Леткова.

Она уверена, что новый предмет вызовет интерес у детей. Против него не возражают и родителей.

«У родителей это протеста не вызывает. Я, по крайней мере, этого не слышала», - добавила Ольга Леткова.

Напомним, накануне стало известно, что в России заменят ОБЖ на «Основы безопасности и защита Родины». Обучение по новому предмету должно начаться с 1 сентября 2024 года.