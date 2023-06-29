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В России заменят ОБЖ на «Основы безопасности и защита Родины»

Сергей Лебедев
13:15 29.06.2023
Обучение по новому предмету должно начаться с 1 сентября 2024 года.
В России заменят ОБЖ на «Основы безопасности и защита Родины»
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Министерство просвещения Российской Федерации намерено переименовать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защита Родины». Обучение по новой программе должно начаться с 1 сентября 2024 года. Об этом в ходе круглого стола в Государственной думе сообщила замдиректора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства Анна Тимофеева.

На данный момент формируется рабочая группа, которая займется формированием новой учебной программы. В нее войдут представители МЧС России и Министерства обороны.

«Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы», - цитирует «Интерфакс» слова Анны Тимофеевой.

Напомним, недавно глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов рассказал «Звезде», что ведомство усилит курс черчения в рамках предмета «Технология». Кроме того, будет разработан отдельный курс для инженерных классов.

Также, по словам Сергея Кравцова, утверждена единая программа по истории с разделом про спецоперацию. Он отметил, что в новом учебнике, который смогут использовать для 10-11-х классов уже с 1 сентября этого года, подробно изложены причины проведения СВО.

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