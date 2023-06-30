Резиденты смогут продавать валюту от ВЭД не по курсу ЦБ РФ

Ранее резиденты могли продавать валюту только по курсу ЦБ РФ на день продажи.

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Российские резиденты смогут продавать банкам полученную от сделок с нерезидентами валюту не по курсу Банка России. Соответствующее правительственное постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее резиденты могли продавать наличную валюту только по курсу регулятора на день продажи с последующим зачислением полученной российской валюты на свой счет.

Ранее в Центробанке анонсировали скорое начало операций с цифровым рублем. Ожидается, что первые операции начнутся в июле-августе 2023 года. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, переход на использование цифрового рубля и валют дружественных стран - наше сегодняшнее и будущее при проведении финансовых расчетов.