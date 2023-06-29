Считанные метры: российские бойцы показали позиции боевиков под Белогоровкой
Российские военные продолжают вести ожесточенные бои под Белогоровкой на Северском направлении специальной операции. На некоторых участках расстояние до позиций врага составляет считанные метры.
Командир гранатометного взвода с позывным «Орел» показал корреспонденту телеканала «Звезды» один из укрепрайонов националистов. Он находится буквально в 200 метрах за посадкой.
Бойцы делают все, чтобы враг не окопался и не продвинулся к российской линии обороны.
«Беспокоящий огонь, прострелы постоянные, чтобы они не могли окопаться или продвинуться к нашей линии обороны, чтобы не подошли», - говорит военный.
Напомним, недавно Минобороны России сообщало, что в районе Красногоровки был разбит склад боеприпасов боевиков. Также в районе населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба уничтожили огневые позиции украинских120-миллметровых минометов в рамках контрбатарейной борьбы.