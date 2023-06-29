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Считанные метры: российские бойцы показали позиции боевиков под Белогоровкой

Игорь Лапик
06:50 29.06.2023
Гранатометчики не дают окопаться врагу и продвинуться к нашей линии обороны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российские военные продолжают вести ожесточенные бои под Белогоровкой на Северском направлении специальной операции. На некоторых участках расстояние до позиций врага составляет считанные метры.

Командир гранатометного взвода с позывным «Орел» показал корреспонденту телеканала «Звезды» один из укрепрайонов националистов. Он находится буквально в 200 метрах за посадкой.

Бойцы делают все, чтобы враг не окопался и не продвинулся к российской линии обороны.

«Беспокоящий огонь, прострелы постоянные, чтобы они не могли окопаться или продвинуться к нашей линии обороны, чтобы не подошли», - говорит военный.

Напомним, недавно Минобороны России сообщало, что в районе Красногоровки был разбит склад боеприпасов боевиков. Также в районе населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба уничтожили огневые позиции украинских120-миллметровых минометов в рамках контрбатарейной борьбы.

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