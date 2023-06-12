Российские военные сорвали попытку врага провести разведку боем на Лисичанском направлении

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Российские военные отбили атаку украинских боевиков, а также сорвали попытку провести разведку боем на Лисичанском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделениями "Южной" группировки войск сорвана попытка противника провести разведку боем на Лисичанском направлении», - рассказал он.

Кроме того, на одном из участков спецоперации успешно отбита атака вражеской штурмовой группы, отметил он.

Астафьев также рассказал, что в районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов противника, в районе населенного пункта Красное уничтожены боевая машина пехоты и пикап. В районе населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба уничтожены огневые позиции украинских120-миллметровых минометов в рамках контрбатарейной борьбы, добавил он.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике нанесен авиационный удар по взводу украинских националистов из 67-й механизированной бригады. Противник понес значительные потери в личном составе и технике.