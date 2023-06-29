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Расчет 2С9 «Нона-С» уничтожил минометчиков ВСУ на правом берегу Днепра

05:00 29.06.2023
Для выполнения задачи экипажу боевой машины потребовались пять снарядов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск уничтожили живую силу националистов и технику ВСУ на правом берегу Днепра. Для этого бойцы использовали 120-мм самоходное орудие 2С9 «Нона-С». Его рачет совершил тактический маневр на огневую позицию. После наведения по заданным координатам были произведены прицельные выстрелы по навесной траектории с открытых позиций по подразделениям ВСУ.

«Цель была минометный расчет. В ходе выполнения задачи цель уничтожили. Работали с пристрелкой по сторонам света. Нам понадобилось пять снарядов. Огонь вели с корректурами при помощи БПЛА на дальности в 7200», - рассказал командир батареи с позывным «Черис».

Корректировку огня и контроль поражения целей осуществляли расчеты беспилотников. Позже разведка подтвердила точность удара. А накануне артиллерийские подразделения ВДВ уничтожили опорный пункт националистов в зоне проведения СВО. Огонь вели из 122-мм гаубицы Д-30, корректировку осуществляли при помощи дронов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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