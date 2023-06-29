В стране и мире Охранник посольства США в Саудовской Аравии погиб в перестрелке у дипмиссии Ян Брацкий Кроме охранника консульства погиб неизвестный нападавший. © Фото: Артур Габдрахманов, РИА Новости Читайте нас на: Госдепартамент США подтвердил гибель охранника в саудовской Джидде при перестрелке у здания диппредставительства. «Мы можем подтвердить сообщения об инциденте со стрельбой снаружи генконсульства в Джидде», - цитирует РИА Новости сообщение американского внешнеполитического ведомства. Кроме охранника в результате инцидента погиб также неизвестный нападавший. Другие сотрудники консульства не пострадали. Весной в Судане был обстрелян бронеавтомобиль посольства США. Инцидент произошел в Хартуме, огонь открыли Силы быстрого реагирования страны. Никто из дипломатов не пострадал, хотя по машине было выпущено более сотни пуль. Экспертное мнение и аналитика