Свадьба с коптером: как брачные агентства наживаются на молодоженах, нарушая запрет на полет дронов

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Угодить клиенту, даже нарушив законодательство. В целях безопасности полеты дронов запретили в большинстве российских регионов, однако свадебные агентства придумывают различные схемы, лишь бы молодожены оформили заказ. При этом ценник на съемку постоянно растет.

«Мы обратились в одну из компаний нашего города, специализирующейся на видеосъемке. В моменте общения со специалистами нам предложили воспользоваться услугой видеосъемки с использованием квадрокоптера. Картинка выглядела действительно очень захватывающей: были панорамы города очень красивые, плавные перемещения, которые нельзя будет добиться с использованием камер и самого человека», - рассказала жительница Саратова Ольга Золотова.

Будущих супругов отговорила организатор их свадьбы - они решили посоветоваться с ней из-за дороговизны затеи. Но причина не в деньгах. Услуга «глаз в небе» - то есть съемка с коптера, да и просто полет на беспилотнике - запрещены в Саратове и большинстве городов России в целях безопасности. Но в обход закону свадебные агентства, частники, да и сами молодожены придумывают уловки, чтобы «полетать».



Ради быстрых денег видеографы даже учат клиентов, как надо себя вести, если поймают. Говорят, ценник пришлось увеличь вдвое из-за риска. Но даже существенные штрафы многих не останавливают. В одном агентстве признались, что им уже приходилось выплачивать штраф: от 20 до 50 тысяч - для физлица, от 200 до 500 - для юрлица. Для компаний также возможна приостановка деятельности на срок до 90 дней.

«Если, не дай бог, случится сложная ситуация в виде таких последствий, как тяжкий вред здоровью гражданина или, не дай бог, смерть, то тогда речь идет уже об уголовной ответственности по статье 271 со значком 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрена уголовная ответственность сроком до 5 лет», - заявил директор Центра мониторинга законодательства и правоприменения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Олег Гринь.

Ответственность за съемку с неба полностью лежит на том, кто ее производит. Это и подкрепляет легкомысленность молодоженов. Их запретные желания в основном готовы выполнять те, у кого сьемка на квадрокоптер - основной вид профессиональной деятельности.

«Минимальная ставка коптериста - это 20 тысяч рублей за смену, может доходить и до 150 тысяч. В любом случае будем надеяться, что это временная мера», - поделился видеограф Василий Калиненко.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев на этот счет заявил: «Никогда не знаешь - он летит для того, чтобы свадьбу снимать, или он летит для того, чтобы кого-то убить. Брачные агентства пользуются хорошим настроением молодоженов».

Однако, есть и те, кто не убирает коптеры в долгий ящик и использует профессиональные уловки.

«В помещениях до сих пор коптеры используются. Есть коптеры совсем маленькие - до 150 грамм, с очень маленькими встроенными камерами - снять первый танец жениха и невесты, снять общий обзор, например, столов. Есть небольшая хитрость - с теми площадками, с которыми мы уже много и давно работали, и видеографы уже на них были, они берут архивные сьемки, например, пролет над полем, гольф-полем, пролет над красивой лужайкой», - сказала руководитель свадебного агентства Варвара Перегудова.

Действующие ограничения могут приостановить развитие самой отрасли.

«Люди звонят и спрашивают: скажите, а имеет ли смысл сейчас покупать дрон, учиться, потому что везде запрещено. Я руковожу школой пилотов дронов, которую основал два года назад. Мы учимся летать в спортзалах. Но понятно, что этого недостаточно», - сообщил руководитель школы пилотов дронов Дмитрий Зяблов.

Накануне Правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года. По мнению членов федерального исполнительного органа, в стране потенциал для применения коптеров - есть. А уже с марта 2024 года Минтранс упростит процедуру организации полетов беспилотников - запускать их будет разрешено над населенными пунктами на высоте до 150 метров в светлое время суток.