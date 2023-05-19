Россия и Куба подписали соглашения о сотрудничестве в строительстве, энергетике и спорте

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Россия и Куба подписали соглашения, направленные на укрепление сотрудничества, сообщает РИА Новости. Представители двух стран подписали документы по итогам заседания межправительственной комиссии по российско-кубинскому торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Со стороны РФ в работе межправкомиссии принял участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что реализация этих соглашений позволит укрепить всестороннее взаимодействие двух стран.

Москва и Гавана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере строительства, который предусматривает модернизацию предприятий по производству стройматериалов на Кубе, организацию поставок строительных материалов и оборудования на Кубу, подготовку кадров для строительной отрасли.

Соглашение между ФТС России и министерством внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы должно облегчить предоставление режима преференций для кубинских товаров. Подписаны также меморандумы в сфере энергетики, карантина растений и план мероприятий о сотрудничестве в сфере спорта до 2025 года.

Как ранее заявил Дмитрий Чернышенко, Москва согласовывает формат работы российских банков на Кубе и переходит на расчеты по проектам в рублях.