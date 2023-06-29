Госдеп: Байден дал очень четко понять, что войска США не будут отправлены на Украину
Соединенные Штаты Америки не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, говоря о словах бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, который допустил такую возможность.
По словам экс-генсека Североатлантического блока, некоторые страны-участницы Альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на территорию Украины, если на саммите НАТО в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий безопасности.
«Президент дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину», - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.
Ранее газета Financial Times написала, что страны Евросоюза не исключают, что могут направить военные миссии на Украину в рамках «будущих обязательств в сфере безопасности» при согласии всех членов объединения и в подходящих условиях. Отмечается, что государства ЕС пообещают расширить инициативу по обучению украинских войск, а также продолжить финансирование поставок оружия и техники Киеву через Европейский фонд мира.