Госдеп: Байден дал очень четко понять, что войска США не будут отправлены на Украину

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Соединенные Штаты Америки не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, говоря о словах бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, который допустил такую возможность.

По словам экс-генсека Североатлантического блока, некоторые страны-участницы Альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на территорию Украины, если на саммите НАТО в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий безопасности.

«Президент дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину», - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее газета Financial Times написала, что страны Евросоюза не исключают, что могут направить военные миссии на Украину в рамках «будущих обязательств в сфере безопасности» при согласии всех членов объединения и в подходящих условиях. Отмечается, что государства ЕС пообещают расширить инициативу по обучению украинских войск, а также продолжить финансирование поставок оружия и техники Киеву через Европейский фонд мира.