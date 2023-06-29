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Экономика, технологии, общество: как прошел форум АСИ с участием Путина

Валентин Гвоздев
20:30 29.06.2023
Традиционно форум «Сильные идеи для нового времени» был разделен на три тематических блока: Экономический, Технологический и Социальный.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Свое участие в форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) президент России Владимир Путин начал с посещения выставки финалистов конкурса, который ежегодно проводится по поручению главы государства. Отечественные производители активно занимают места ушедших с российского рынка иностранных компаний. Многие разработки - уникальны.

Обращаясь к участникам форума, российский лидер подчеркнул, что необходимо не только производить качественные товары, но и уметь продвигать свою продукцию на рынке. Важно сделать отечественные бренды узнаваемыми.

Отметил президент и то, как важно выходить на новые рынки сбыта. В условиях, когда складывавшаяся система доминирования иностранных производителей на отечественном рынке под давлением введенных против нашей страны санкций рухнула, перед российскими предпринимателями открываются практически неограниченные возможности.

Организаторы рассчитывали, что в конкурсе примут участие около 500 компаний, однако всего за два месяца заявки на участие подали свыше пяти тысяч производителей одежды, продуктов питания, продукции высокотехнологичных отраслей. Глава Российского государства поручил отдельно отметить заслуги финалистов конкурса и поздравил победителей.

Владимир Путин подчеркнул, что в нашей стране срок получения «охранных свидетельств товарных знаков» сокращен до четырех месяцев, что в разы меньше, чем во многих других странах. Отдельно президент остановился на экономических показателях страны, которые, несмотря на западные санкции, не только не пошли вниз, но и показывают уверенный рост.

«ВВП России в мае - за год от мая к маю - вырос на 5,4%. Это достойный показатель. А что касается обрабатывающей промышленности, там рост измеряется двузначными цифрами - 12,8%. Это не только за счет оборонки, у нас и смежные отрасли подрастают. И это на фоне самой низкой за всю новейшую историю безработицы и инфляции», - сказал Путин.

Традиционно форум разделен на три тематических блока: Экономический, Технологический и Социальный. Владимир Путин обсудил с участниками форума наиболее острые вопросы, касающиеся поддержки бизнеса государством.

Около трех тысяч идей были представлены в блоке технологий информационного развития, особый интерес вызывают проекты освоения нижнего космоса, на данный момент из-за отсутствия технического решения эта ниша не занята ни одной страной в мире. Компания из Сергиева Посада такое решение предлагает. Это позволит по-новому взглянуть на работу сотовой связи и геолокации.

Форум является уникальной площадкой для решения широкого спектра вопросов, но главное - это скорость реакции на интересные предложения. На прошлом форуме обсуждался проект из Орловской области по созданию семейных многофункциональных центров. Сегодня они работают в 21 регионе, помогают семьям с детьми решать важные повседневные вопросы, в онлайн-режиме. И таких успешных проектов, реализованных благодаря форуму, - тысячи. Это уникальные, самобытные проекты, уже доказавшие свою эффективность в реальной жизни.

Глава государства заключил, что «возникает уверенность в том, что какие бы сложности ни возникали, мы все их спокойно, ритмично, идя вперед, преодолеем».

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