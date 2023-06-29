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Forbes: миллиардер Игорь Макаров отказался от российского паспорта

Максим Крюков
19:40 29.06.2023
Российский бизнесмен Игорь Макаров пока не комментировал изменения в его профиле на сайте американского журнала Forbes.
Forbes: миллиардер Игорь Макаров отказался от российского паспорта
© Фото: NickVG, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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На сайте американского журнала Forbes изменились данные в профиле российского предпринимателя Игоря Макарова, который является главой энергетической компании «Арети». Теперь в краткой справке указано, что в 2023 году бизнесмен отказался от паспорта РФ и теперь у него только одно гражданство - Кипра.

Сам Макаров, который в настоящее время занимает 1468 строчку в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes с состоянием 2,1 млрд долларов, пока официальных комментариев не давал. Российское отделение известного журнала направило запрос представителю миллиардера, однако ответа до сих пор не получило.

После начала специальной военной операции Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия ввели санкции в отношении Макарова.

В октябре 2022 года предприниматель и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил, что выходит из гражданства РФ, и опубликовал фото справки об этом, датированной 26 октября. Однако спустя несколько дней он удалил свой пост об отказе от российского паспорта.

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