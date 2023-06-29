Костомаров показал, как в протезах делает махи ногами и поднимается по лестнице

На опубликованном в соцсетях видео также видно, что у Романа Костомарова перебинтованы запястья.

© Видео: romankostomarovkrs, Instagram* © Фото: romankostomarovkrs, Instagram*

Фигурист, чемпион Олимпийских игр 2006 года в Турине Роман Костомаров опубликовал в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) новое видео со своим восстановлением после протезирования.

Спортсмен показал, как делает махи ногами и поднимается по лестнице под присмотром врачей. Это уже второй видеоматериал фигуриста на этой неделе. На кадрах также видно, что у Костомарова перебинтованы запястья.

В понедельник, 26 июня, российский фигурист выложил первое видео из больницы после протезирования. Роман Костомаров показал, как проходят его тренировки на велотренажере.

* Деятельность компании Meta Platfoms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.