Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина

Заказчики покушения на писателя Захара Прилепина пока не установлены.

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Суд продлил до 6 октября 2023 года арест Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщил корреспондент «Звезды» из зала суда. Между тем заказчики покушения до сих пор не установлены.

Пермякова подозревают в совершении теракта под Нижним Новгородом. Писатель ехал на своем автомобиле из Луганска в Москву. Машина подорвалась на мине. Прилепин чудом выжил и был госпитализирован на вертолете санавиации, а его телохранитель погиб.

В ходе операции по задержанию причастных в лесу был обнаружен главный подозреваемый - Александр Пермяков. Подрыв взрывного устройства был осуществлен дистанционно.