В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина

Андрей Аркадьев
16:39 29.06.2023
Заказчики покушения на писателя Захара Прилепина пока не установлены.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Суд продлил до 6 октября 2023 года арест Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщил корреспондент «Звезды» из зала суда. Между тем заказчики покушения до сих пор не установлены.

Пермякова подозревают в совершении теракта под Нижним Новгородом. Писатель ехал на своем автомобиле из Луганска в Москву. Машина подорвалась на мине. Прилепин чудом выжил и был госпитализирован на вертолете санавиации, а его телохранитель погиб.

В ходе операции по задержанию причастных в лесу был обнаружен главный подозреваемый - Александр Пермяков. Подрыв взрывного устройства был осуществлен дистанционно.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:44 В стране и мире
FT: ЕС может отправить на Украину военные миссии в рамках будущих гарантий безопасности Киеву
16:39 В стране и мире
Видео
Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Прилепина
16:13 В стране и мире
Красильщика заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ
16:10 В стране и мире
Движение поездов на Павелецком направлении в Москве восстановили по двум путям
15:38 В стране и мире
Видео
Путин: из-за ухода иностранных компаний с рынка РФ мир не рухнул
Популярное
Видео
Путин сделал новый рисунок на экране, на котором 10 лет назад нарисовал кошку
Видео
«Мама, сфоткай меня, умоляю!»: Путин пообщался с жителями Дербента
Видео
«Не съели тебя волки?»: видео встречи пропавшего в тайге мальчика с отцом
Со дна Атлантики подняли обломки затонувшего батискафа «Титан»
Видео
Костомаров опубликовал первое видео после протезирования
Видео
В Краснодаре молния ударила в голову мужчине и убила его
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.