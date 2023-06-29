Заказчики покушения на Прилепина пока не установлены

Взрыв автомобиля, в котором ехал Захар Прилепин, произошел 6 мая 2023 года в Нижегородской области.

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Заказчики покушения на писателя Захара Прилепина, произошедшего 6 мая 2023 года, пока не установлены. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из зала суда.

В тот майский день под автомобилем, на котором Прилепин ехал по Нижегородской области, произошел взрыв. Сам писатель отправился в госпиталь, а его друг и телохранитель с позывным Злой скончался.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы продлить арест Александра Пермякова, который обвиняется в покушении на Захара Прилепина.