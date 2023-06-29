Красильщика заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

На экс-главу «Яндекс.Лавки» Илью Красильщика также наложен запрет администрировать сайты на весь срок отбывания наказания плюс еще четыре года после этого.

© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Экс-главу сервиса «Яндекс.Лавка» Илью Красильщика заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о фейках про деятельность военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Заседание проходило в Басманном суде Москвы.

«Назначить Красильщику наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима», - передает РИА Новости слова судьи Елены Ленской, которая выносила приговор.

Кроме того, подсудимому запретили администрировать сайты на весь срок отбывания наказания плюс еще четыре года после этого.

Накануне стало известно, что сторона обвинения потребовала заочно приговорить медиаменеджера к девяти годам колонии. Кроме того, прокурор попросил запретить Красильщику заниматься администрированием интернет-ресурсов сроком на четыре года.