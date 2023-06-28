Прокурор потребовал заочно приговорить к 9 годам колонии Илью Красильщика

Медиаменеджеру Илье Красильщику также могут запретить заниматься администрированием интернет-ресурсов сроком на четыре года.

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Бывшего главу сервиса «Яндекс.Лавка» Илью Красильщика, которого обвиняют в распространении фейков о Российской армии, могут заочно приговорить к девяти годам колонии. Заседание по делу медиаменеджера проходит сегодня в Басманном суде столицы.

«Прошу признать Красильщика виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - передает ТАСС слова прокурора.

Кроме того, обвинитель потребовал запретить Красильщику заниматься администрированием интернет-ресурсов сроком на четыре года.

По версии обвинения, 3 апреля прошлого года Красильщик, находясь не в России, на своей странице в социальной сети опубликовал материал, в котором распространил заведомо ложные данные о деятельности военнослужащих Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. После сообщений о возбуждении уголовного дела Красильщик скрылся, 11 июля 2022 года его объявили в международный розыск. По словам экс-главы «Яндекс.Лавки», он реально отошел от дел в компании еще в феврале 2022 года.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал признанного в России иноагентом Максима Каца*, который обвиняется в публичном распространении ложных сведений о Вооруженных силах РФ. Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено в апреле 2022 года.

* Максим Кац - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.