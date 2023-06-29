Кардинал Маттео Дзуппи прибыл на встречу с патриархом Кириллом
Встреча пройдет в Даниловом монастыре в Москве.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Кардинал папы римского Маттео Дзуппи прибыл на встречу с патриархом Кириллом. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».
Сообщается, что встреча состоится в резиденции патриарха РПЦ в Даниловом монастыре.
Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Дзуппи встретился в Москве с помощником Путина Юрием Ушаковым.
При этом Песков отметил, что Дзуппи и Ушаков обсуждали гуманитарные вопросы в контексте ситуации на Украине.