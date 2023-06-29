В стране и мире Кардинал Маттео Дзуппи прибыл на встречу с патриархом Кириллом Тимур Шерзад Встреча пройдет в Даниловом монастыре в Москве. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Кардинал папы римского Маттео Дзуппи прибыл на встречу с патриархом Кириллом. Об этом сообщает корреспондент «Звезды». Сообщается, что встреча состоится в резиденции патриарха РПЦ в Даниловом монастыре. Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Дзуппи встретился в Москве с помощником Путина Юрием Ушаковым. При этом Песков отметил, что Дзуппи и Ушаков обсуждали гуманитарные вопросы в контексте ситуации на Украине. Экспертное мнение и аналитика