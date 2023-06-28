Песков: спецпосланник папы римского проведет переговоры с Кремлем по поводу Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры состоятся уже сегодня.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальный посланник папы римского, кардинал Зуппи, проведет переговоры в Москве.
Песков отметил, что переговоры состоятся уже сегодня, Зуппи обсудит конфликт на Украине с помощником президента России Юрием Ушаковым.
По словам Дмитрия Пескова, Кремль приветствует усилия и инициативы Ватикана по поиску мирного разрешения конфликта.
Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинской колонны бронетехники.