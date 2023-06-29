На Ленинградском вокзале загорелось кафе

В 15.00 в Дептрансе Москвы сообщили, что возгорание в заведении общепита было локализовано.

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На Ленинградском вокзале в Москве произошел пожар. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как валит густой дым.

По данным Telegram-канала Mash, возгорание, площадь которого достигла 20 квадратных метров, произошло в бургерной на Комсомольской площади.

О причинах ЧП пока ничего не известно. Информация о пострадавших не поступала. В 15.00 в Дептрансе Москвы сообщили, что возгорание в кафе было локализовано. На движение поездов это не повлияло, вокзал работает в штатном режиме.

Ранее на станции Бирюлево-Товарная Павелецкого направления произошел сход шести грузовых вагонов с цементом. В результате происшествия было приостановлено движение поездов, в данный момент ведутся работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.