Минобороны России: враг потерял до 530 боевиков на Донецком направлении за сутки

Также противник недосчитался на этом направлении одного танка, двух боевых машин пехоты, пяти автомобилей и по одной 152-миллиметровой гаубице «Мста-Б» и Д-20.

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Минобороны сообщило о высоких потерях врага на Донецком направлении за сутки. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В ходе боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили до 530 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20», - сказал Конашенков.

Кроме этого, неприятель потерял на Донецком направлении за сутки танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей и по одной 152-миллиметровой гаубице «Мста-Б» и Д-20.

Также на этом направлении в районах населенных пунктов Белогоровка (ЛНР) и Тоненькое (ДНР) были отражены четыре украинские атаки.

Еще Конашенков сообщил, что в Краматорске удалось уничтожить двух украинских генералов во время совещания.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.