Экипаж «Аллигатора» уничтожил сразу две украинские бронеединицы управляемыми ракетами
Неприятельская техника была уничтожена на Южно-Донецком направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипаж российского вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил две бронированные цели, одну за другой. Соответствующие кадры публикует Минобороны России.
Бронетехника врага была замечена летчиками армейской авиации на Южно-Донецком направлении.
Сообщается, что обе единицы бронетехники противника были уничтожены последовательно ударом двух управляемых ракет.
Ранее сообщалось, что беспилотник «Иноходец» навел высокоточный снаряд «Краснополь» на украинский склад с боеприпасами, результатом чего стало его уничтожение.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.