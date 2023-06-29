Нетаньяху отказался передавать Украине «Железный купол», опасаясь, что его сможет изучить Иран

По словам израильского премьера, в таком случае в опасности окажутся миллионы жителей Израиля.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не может позволить США передать Киеву систему противоракетной обороны «Железный купол».

«Если эта система попадет в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности», - сказал он в интервью The Wall Street Journal.

Также он добавил, что у Израиля есть опасения, которых нет ни у одного западного союзника Украины.

Напомним, не так давно, в мае этого года, Израиль и Палестина обменялись мощнейшими за последние 20 лет ударами.