Армия Армия Армия

Бойцы ВДВ уничтожили опорный пункт националистов при помощи гаубицы Д-30

06:00 28.06.2023
Первыми взводный опорный пункт ВСУ в лесополосе обнаружили расчеты БПЛА.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Десантники артиллеристы уничтожили опорный пункт националистов на одном из направлений спецоперации. Кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-30 соединения ВДВ публикует Минобороны России. Вражеский взводный опорный пункт обнаружили в лесополосе с воздуха. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией российских десантников для их уничтожения.

«В составе расчета нанесли огневое поражение по укрепрайону и группе пехоты противника. Тем самым дали возможность для действия наших штурмовых групп», - рассказал наводчик орудия Д-30 с позывным «Тамбов».

После первых выстрелов была проведена корректировка огня для нанесения максимального поражения противнику. Артиллерийские расчеты из 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на опорном пункте. В ходе совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов «крылатой пехоты» точным огнем из орудий также была уничтожена вражеская боевая бронированная машина, которая пыталась прорваться к своим позициям, чтобы доставить подкрепление.

«В ходе проведения воздушной разведки при помощи комплекса БПЛА были обнаружены подходящие резервы противника на бронеавтомобиле. Было нанесено огневое поражение и противник был уничтожен», - отметил оператор БПЛА с позывным «Кама».

Накануне Минобороны России продемонстрировало кадры с уничтожением украинской бронетехники. Вражеские танки обнаружили экипажи российских вертолетов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, после чего уничтожили их при помощи управляемых ракет.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:06 В стране и мире
Украинские боевики нанесли ракетный удар по Лисичанску
22:55 В стране и мире
Финляндия ужесточит ограничения на въезд для граждан России
22:22 В стране и мире
Трамп заявил, что Соединенные Штаты «движутся в ад»
20:12 В стране и мире
Лукашенко заявил, что МО и КГБ Белоруссии определят алгоритм применения ядерного оружия
20:38 В стране и мире
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 500 млн долларов
Популярное
Видео
Путин: собственник «Конкорда» через Военторг за год заработал 80 млрд рублей
Видео
Путин предложил бойцам «Вагнера» заключить контракт с МО РФ или вернуться к своим семьям
Видео
Костомаров опубликовал первое видео после протезирования
Видео
В Краснодаре молния ударила в голову мужчине и убила его
В Ленобласти мужчина нашел горящий пакет с человеческой головой
Видео
Опубликованы кадры ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.