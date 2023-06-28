Бойцы ВДВ уничтожили опорный пункт националистов при помощи гаубицы Д-30

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Десантники артиллеристы уничтожили опорный пункт националистов на одном из направлений спецоперации. Кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-30 соединения ВДВ публикует Минобороны России. Вражеский взводный опорный пункт обнаружили в лесополосе с воздуха. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией российских десантников для их уничтожения.

«В составе расчета нанесли огневое поражение по укрепрайону и группе пехоты противника. Тем самым дали возможность для действия наших штурмовых групп», - рассказал наводчик орудия Д-30 с позывным «Тамбов».

После первых выстрелов была проведена корректировка огня для нанесения максимального поражения противнику. Артиллерийские расчеты из 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на опорном пункте. В ходе совместной боевой работы расчетов БПЛА и артиллеристов «крылатой пехоты» точным огнем из орудий также была уничтожена вражеская боевая бронированная машина, которая пыталась прорваться к своим позициям, чтобы доставить подкрепление.

«В ходе проведения воздушной разведки при помощи комплекса БПЛА были обнаружены подходящие резервы противника на бронеавтомобиле. Было нанесено огневое поражение и противник был уничтожен», - отметил оператор БПЛА с позывным «Кама».

Накануне Минобороны России продемонстрировало кадры с уничтожением украинской бронетехники. Вражеские танки обнаружили экипажи российских вертолетов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, после чего уничтожили их при помощи управляемых ракет.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.