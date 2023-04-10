Опубликованы кадры задержания в Подмосковье членов наркокартеля с крупной партией кокаина

На складе в Подмосковье было обнаружено почти 700 килограммов латиноамериканского кокаина на сумму 2,5 миллиарда рублей.

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Сотрудники ФСБ РФ пресекли поставку 700 килограммов кокаина из Латинской Америки, которые планировалось поставить через Россию в страны Евросоюза. Попытка реализовать партию была пресечена в Москве.

В ходе проверки было установлено, что в Россию для перевозки партии прибыли трое иностранцев - граждане Колумбии и одной из стран Евросоюза. Они должны были получить партию наркотика, отправить ее в ЕС, а часть реализовать в России. Для совершения преступления использовалось складское помещение в Подмосковье, арендованное на подставное лицо. На складе товар тщательно переупаковывали для затруднения его обнаружения на таможне.

В результате сотрудниками ФСБ было обнаружено 699 килограммов наркотика. Оптовая стоимость партии оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Розничный сбыт мог принести наркокартелю около шести миллиардов рублей.

В отношении задержанных наркодилеров избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Ранее в Подмосковье нашли склад с крупными партиями наркотиков, общая стоимость которых может достигать 150 миллионов рублей. Склад организовал уроженец страны ближнего зарубежья, приехавший в Москву 10 лет назад. Все содержимое хранилища планировалось распространить с помощью тайников-закладок по территории Московской области.