Водитель фуры погиб в результате пожара в Нижнем Новгороде

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Сегодня в Нижнем Новгороде произошел крупный пожар на территории предприятия «Бальзам». Там загорелась фура с прицепом, в котором находился толуол, и несколько гаражей. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.

В результате пожара погиб водитель грузовика. Мужчина получил 90% ожогов тела. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Сейчас пожарные пытаются ликвидировать огонь. Причина возгорания на данный момент устанавливается.

Напомним, недавно в Ростове-на-Дону произошел пожар на территории экзотариума, где живут пауки, грызуны, крыланы, патагонские мары и другие маленькие животные. Горела кровля административного здания на площади 300 квадратных метров.