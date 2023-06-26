В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры сильного пожара в зоопарке в Ростове-на-Дону

Максим Крюков
19:43 26.06.2023
По предварительным данным ГУ МЧС России по региону, пострадавших нет, угроза распространения огня отсутствует.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар на территории экзотариума, где живут пауки, грызуны, крыланы, патагонские мары и другие маленькие животные.

В ГУ МЧС России по региону сообщили, что загорелась кровля административного здания на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, угроза распространения огня отсутствует. К ликвидации привлечены 48 человек и 17 единиц специальной техники.

Прокуратура проведет проверку в отношении зоопарка, который сегодня отмечает свой день рождения, ровно 96 лет назад он был открыт для посещения. К настоящему моменту о судьбе животных ничего неизвестно.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что причиной крупного пожара в многоэтажном доме в Королеве, в результате которого погибли два человека, в том числе пожарный, мог стать поджог. По данным Telegram-канала «112», пожар намеренно устроил жилец, который поссорился с женой.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:17 В стране и мире
Видео
Лавров заявил, что посол США в РФ передавала сигналы о непричастности Вашингтона к попытке мятежа
16:43 В стране и мире
Видео
Бывший профессор МФТИ Голубкин получил 12 лет за госизмену
15:37 В стране и мире
Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть
14:09 В стране и мире
Видео
Суд приговорил убийцу «колбасного короля» Мавриди к 20 годам колонии
13:29 В стране и мире
Видео
Белоусов доложил о стабилизации ситуации с наличными после роста спроса на 30%
Популярное
Видео
Костомаров опубликовал первое видео после протезирования
Видео
В Египте обрушился 13-этажный дом
Видео
В Архангельске пассажир выпрыгнул из автобуса на полном ходу
Видео
Опубликованы кадры ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону
Песков назвал гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, слово президента России
Песков сообщил о прекращении уголовного дела против Пригожина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.