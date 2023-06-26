Опубликованы кадры сильного пожара в зоопарке в Ростове-на-Дону

По предварительным данным ГУ МЧС России по региону, пострадавших нет, угроза распространения огня отсутствует.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар на территории экзотариума, где живут пауки, грызуны, крыланы, патагонские мары и другие маленькие животные.

В ГУ МЧС России по региону сообщили, что загорелась кровля административного здания на площади 300 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, угроза распространения огня отсутствует. К ликвидации привлечены 48 человек и 17 единиц специальной техники.

Прокуратура проведет проверку в отношении зоопарка, который сегодня отмечает свой день рождения, ровно 96 лет назад он был открыт для посещения. К настоящему моменту о судьбе животных ничего неизвестно.

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что причиной крупного пожара в многоэтажном доме в Королеве, в результате которого погибли два человека, в том числе пожарный, мог стать поджог. По данным Telegram-канала «112», пожар намеренно устроил жилец, который поссорился с женой.