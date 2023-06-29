Армия Замминистра Панков поздравил женскую команду ЦСКА с победой в чемпионате РФ по регби Женская команда ЦСКА по регби уже в третий раз подряд завоевала золото на чемпионате России, защитив титул обладателей Кубка России. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков поздравил женскую команду ЦСКА по регби с победой в чемпионате России. Об этом сообщило МО РФ. «Три года назад, будучи совсем новичками, вы мощно и уверенно ворвались в элиту российского женского регби и с тех пор занимаете лидирующие позиции, вновь и вновь защищая свое первенство», - заявил Панков. Женская команда ЦСКА по регби уже в третий раз подряд завоевала золото на чемпионате России, защитив титул обладателей Кубка России. Николай Панков вручил руководству и игрокам ведомственные спортивные награды МО РФ - медали «100 лет Центральному спортивному клуба Армии». Ранее заместители министра обороны Панков и Шевцова вручили дипломы выпускникам довузовских образовательных учреждений Минобороны России. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика