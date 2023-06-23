Заместители министра обороны Панков и Шевцова вручили дипломы выпускникам довузовских образовательных учреждений МО РФ

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Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков и заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова вручили дипломы выпускникам довузовских образовательных учреждений МО РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

Торжественная церемония состоялась на площади кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Аттестаты об окончании обучения вручили выпускникам Московского суворовского училища, Пансиона воспитанниц Минобороны и Московского военно-музыкального училища имени В.М. Халилова.

Панков передал слова поздравления от министра обороны России.

«Вы завершили обучение в учебных заведениях Минобороны России, получили свои первые документы об образовании и сегодня начинаете новый этап жизненного пути. Ваши педагоги и воспитатели передавали вам свои знания и опыт. Они наполняли учебные будни радостью познаний нового и неизведанного, формировали вас как активных граждан, истинных патриотов своего Отечества. Большое спасибо вам, уважаемые педагоги, за ваш вдохновенный труд, за ваше терпение и заботу о подрастающем поколении», - говорится в поздравлении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в этом году обучение в довузовских образовательных организациях МО РФ окончили более 1 800 человек, включая 108 девушек.

Ранее сообщалось, что Донецкое ВОКУ выпустило первых лейтенантов с момента вхождения ДНР в состав России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.