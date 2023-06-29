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Член банды Хаттаба и Басаева получил два десятка лет колонии

Тимур Шерзад
12:07 29.06.2023
Роман Гакаев в 1999 году участвовал в нападении на российских военнослужащих в Чечне, в ходе которого погибли 15 человек. 
Член банды Хаттаба и Басаева получил два десятка лет колонии
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Южный окружной военный суд приговорил боевика Романа Гакаева к 20 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Двадцать лет колонии строгого режима по совокупности с приговором Верховного суда Чеченской Республики», - говорится в сообщении. 

Гакаев, будучи членом банды Шамиля Басаева и Хаттаба, в 1999 году участвовал в нападении на российских военнослужащих в Чечне, в ходе которого погибли 15 российских военнослужащих. 

Ранее сообщалось о задержании Рустама Ярбулдыева, который участвовал в нападении на Дагестан в 1999 году. 

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