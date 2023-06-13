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ФСБ задержала жителя Ставрополья за участие в нападении на Дагестан в 1999 году

Максим Крюков
10:26 13.06.2023
В ЦОС ФСБ России сообщили, что задержанный состоял в бандформировании Шамиля Басаева и Хаттаба.
© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Ставропольского края за участие в нападении на Дагестан в 1999 году в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве отметили, что совместно со Следственным комитетом России была сформирована неопровержимая доказательная база причастности к данному преступлению гражданина России Рустама Ярбулдыева, не понесшего за это уголовного наказания.

Мужчину 1977 года рождения задержали в аэропорту Минеральных Вод и доставили в орган предварительного следствия. В СК РФ сообщили, что по ходатайству следствия в отношении задержанного суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, Ярбулдыев принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

«В результате массированного прицельного обстрела, совершенного участниками банды, убиты 33 военнослужащих, 34 причинены телесные повреждения различной степени тяжести», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК РФ.

Ранее в Кабардино-Балкарии задержали троих бывших боевиков, которые состояли в банде Басаева и Хаттаба, причастной к нападению на 6-ю роту в феврале 2000 года. Задержанными оказались трое мужчин 1971, 1979 и 1980 годов рождения, они также были участниками «кабардинского джамаата».

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