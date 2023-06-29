Пленный Тарасюк заявил, что украинское командование не бережет своих людей

Также Андрей Тарасюк отметил хорошее отношение к нему со стороны российских военнослужащих, которые хорошо его кормили, бойцы даже делились конфетами.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Андрей Тарасюк заявил, что киевский режим не бережет своих же людей. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Потому что не берегут нас просто-напросто, и все. На вооружении автоматы Калашникова, больше ничего. И самое главное, что никому не нужны, кроме родни. Никому вообще», - подчеркнул Тарасюк.

Также он отметил хорошее отношение к нему со стороны российских военнослужащих. По словам Тарасюка, его хорошо кормили, бойцы даже делились с ним конфетами.

Кроме этого, пленный выразил уверенность в том, что он встретится с родными и все будет хорошо.

Ранее МО РФ опубликовало кадры боевой работы связки из беспилотника «Иноходец» и высокоточного снаряда «Краснополь».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.