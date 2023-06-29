Зампредседателя правительства Карачаево-Черкесии задержали по делу о хищении

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В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность организованного преступного сообщества во главе с заместителем председателя правительства республики Ириной Гербековой, которое занималось хищением средств, выделенных на развитие здравоохранения. Отмечается, что в том числе были украдены деньги, предназначавшиеся для покупки лекарств и оборудования, а также выплаты зарплат медицинским работникам.

Ущерб от действий преступников, среди которых были сотрудники республиканской клинической больницы, превысил более 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел России.

«Задержаны семь лиц, подозреваемых в причастности к хищениям. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты крупные суммы денежных средств», - добавили в ведомстве.

Заведено уголовное дело. Сейчас продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и неотложные следственные действия.

Напомним, недавно ФСБ совместно с МВД РФ, Следственным комитетом и Росфинмониторингом пресекли деятельность организованной преступной группы, похищавшей средства страховых компаний за счет оформления фиктивных аварий. Злоумышленники украли 1,5 миллиарда рублей.

Правоохранители задержали мошенников, их подельников из страховых компаний и экспертов в области оценки ущерба. ОПГ действовала в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Сейчас банковские счета фигурантов уголовного дела арестованы.