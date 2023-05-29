В России выявили банду, похищавшую деньги страховых компаний за счет фиктивных ДТП

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ФСБ совместно с МВД, Следственным комитетом и Росфинмониторингом пресекли деятельность организованной преступной группы, похищавшей средства страховых компаний за счет оформления фиктивных ДТП. Мошенники украли около 1,5 миллиарда рублей.

Правоохранители задержали мошенников, их подельников из страховых компаний и экспертов в области оценки ущерба. ОПГ действовала в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Сейчас банковские счета фигурантов уголовного дела арестованы.

«Фигуранты инсценировали дорожно-транспортные происшествия. В последующем они формировали выплатные дела и направляли их в Росгосстрах и другие страховые компании для получения страховой компенсации», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Преступная группа имела выстроенную иерархию и четкое распределение ролей. В ходе обысков обнаружены значительное количество «рабочих» телефонов, компьютеров, автомобильные номера и печатное оборудование для изготовления табличек с ВИН-номерами.

Оборот средств и масштаб преступной деятельность были таковы, что в Северо-Кавказском и Южном округах значительно выросли цены на страховые полисы. Предполагаемого организатора ОПГ попытался сбежать в Грузию, но его задержали на пропускном пункте Верхний Ларс.

На данный момент к уголовной ответственности привлечено более 30 лиц. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Напомним, ранее Управление Федеральной службы безопасности по городу Москве пресекло работу колл-центров, в которых работали мошенники. Сообщается, что их деятельность осуществлялась в интересах националистов с Украины. Злоумышленники похищали деньги у россиян и иностранцев.