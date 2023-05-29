В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России выявили банду, похищавшую деньги страховых компаний за счет фиктивных ДТП

Виталий Никулин
Сергей Лебедев
22:29 29.05.2023
Мошенники украли полтора миллиарда рублей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ЦОС ФСБ России
Читайте нас на:

ФСБ совместно с МВД, Следственным комитетом и Росфинмониторингом пресекли деятельность организованной преступной группы, похищавшей средства страховых компаний за счет оформления фиктивных ДТП. Мошенники украли около 1,5 миллиарда рублей.

Правоохранители задержали мошенников, их подельников из страховых компаний и экспертов в области оценки ущерба. ОПГ действовала в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Сейчас банковские счета фигурантов уголовного дела арестованы.

«Фигуранты инсценировали дорожно-транспортные происшествия. В последующем они формировали выплатные дела и направляли их в Росгосстрах и другие страховые компании для получения страховой компенсации», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Преступная группа имела выстроенную иерархию и четкое распределение ролей. В ходе обысков обнаружены значительное количество «рабочих» телефонов, компьютеров, автомобильные номера и печатное оборудование для изготовления табличек с ВИН-номерами.

Оборот средств и масштаб преступной деятельность были таковы, что в Северо-Кавказском и Южном округах значительно выросли цены на страховые полисы. Предполагаемого организатора ОПГ попытался сбежать в Грузию, но его задержали на пропускном пункте Верхний Ларс.

На данный момент к уголовной ответственности привлечено более 30 лиц. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Напомним, ранее Управление Федеральной службы безопасности по городу Москве пресекло работу колл-центров, в которых работали мошенники. Сообщается, что их деятельность осуществлялась в интересах националистов с Украины. Злоумышленники похищали деньги у россиян и иностранцев.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.